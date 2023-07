Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Amtsgericht Lippstadt Frau filmte Motorradunfall: Verfahren eingestellt Von dpa | 25.07.2023, 17:04 Uhr | Update vor 13 Min.

Weil sie sich vor Gericht einsichtig zeigte, ist knapp eineinhalb Jahre nach einem Verkehrsunfall in Lippstadt das Verfahren gegen eine Gafferin eingestellt worden. Die Frau war als Fußgängerin an der Unfallstelle vorbeigelaufen und hatte den Einsatz der Rettungskräfte gefilmt, wie Georg Hein, zuständiger Richter am Amtsgericht Lippstadt, am Dienstag berichtete. Zu dem Zeitpunkt sei ein Motorradfahrer, der gestürzt war und sich schwer verletzt hatte, gerade vom Rettungsdienst behandelt worden. Eine Polizistin habe dann bemerkt, dass die Frau das Geschehen filmte. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden.