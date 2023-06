Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Lahn-Kreis Frau fährt mit Cabrio unter Lkw und verletzt sich schwer Von dpa | 08.06.2023, 05:54 Uhr

Eine Frau ist am Mittwochabend mit ihrem Cabrio beim Spurwechsel auf der A60 im Hochsauerlandkreis unter einen Lkw gefahren und schwer verletzt worden. Beim Wechseln von der linken auf die rechte Spur kurz vor der Anschlussstelle Langenscheid übersah die 59-Jährige den Lkw und fuhr unter dessen Anhänger, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Durch den Aufprall verkeilte sich das Cabrio unter dem Anhänger und wurde etwa 300 Meter von dem Lkw mitgeschleppt. Der Lkw-Fahrer hielt auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt an. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Lkw wurde dabei von der Feuerwehr angehoben und das Auto herausgezogen. Die Frau kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.