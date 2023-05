Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wuppertal Frau bei Unfall mit Pferdekutsche schwer verletzt Von dpa | 05.05.2023, 12:20 Uhr

Eine 54-Jährige hat bei einer Kutschfahrt in Wuppertal schwere Verletzungen erlitten, nachdem die beiden Pferde durchgegangen sind. Die schwer verletzte Mitfahrerin und die 42 Jahre alte Fahrerin der Kutsche seien auf einen Waldweg gestürzt, berichtete die Polizei am Freitag. Die Pferde seien aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Waldstück unvermittelt losgaloppiert. Ein Siebenjähriger sprang demnach bei dem Unfall selbstständig von der Kutsche. Alle drei kamen nach dem Vorfall am Donnerstag ins Krankenhaus.