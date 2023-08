Notfälle Frau aus vier Meter tiefem Erdloch gerettet Von dpa | 26.08.2023, 11:48 Uhr | Update vor 18 Min. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Höhenretter der Feuerwehr haben in Jüchen (Kreis Neuss) eine Frau aus einem rund vier Meter tiefen Erdloch gerettet. Sie wurde anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie es hieß. Das Loch war nach Feuerwehrangaben entstanden, weil starker Regen am Freitagnachmittag einen Hohlraum neben dem Wohnhaus ausgespült hatte. Mutmaßlich hatte die Frau den Schacht fotografieren wollen und war abgerutscht, wie ein Sprecher sagte. Einsatzkräfte der Höhenrettung aus Mönchengladbach seilten sich zu ihr ab und bargen sie mit Hilfe von Sicherungsgurten. Der Einsatz dauerte eine knappe Stunde.