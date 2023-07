Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Frau aus Steinhagen seit einer Woche vermisst - keine Spur Von dpa | 12.07.2023, 14:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Von der seit einer Woche vermissten 68 Jahre alten Frau aus Steinhagen in Ostwestfalen fehlt weiterhin jede Spur. „Wir ermitteln nach wie vor in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Bielefeld am Mittwoch auf Anfrage. Nach der Frau war an mehreren Orten im Kreis Gütersloh aufwendig gesucht worden - ergebnislos.