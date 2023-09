Minden-Lübbecke Frau aus brennendem Auto gerettet: Mordkommission ermittelt Von dpa | 16.09.2023, 12:39 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach der Rettung einer schlafenden Frau aus einem brennenden Auto in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Die 56-Jährige sei in der Nacht zum Samstag von der Feuerwehr aus dem geparkten und im Frontbereich brennenden Wagen geholt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld mit. Die Frau blieb demnach unverletzt und wurde durch Rettungskräfte betreut.