Köln Frau auf Parkplatz durch Schüsse schwer verletzt: Festnahme Von dpa | 30.10.2022, 18:18 Uhr

Auf dem Parkplatz einer Tennis-Anlage in Köln ist eine 39-Jährige durch Schüsse schwer verletzt worden. Ein 54-Jähriger soll am Sonntagnachmittag mit einer Pistole mehrfach auf sie geschossen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Abend mitteilten. Der Tatverdächtige wurde nach den Schüssen im Stadtteil Kendenich in Hürth festgenommen. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.