Femizid Frau auf Baumarkt-Parkplatz getötet: Ehemann in U-Haft Von dpa | 22.05.2023, 16:06 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod einer 28 Jahre alten Frau auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Aachen sitzt der Ehemann der Frau in Untersuchungshaft. Dem 37-Jährigen werde Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Montag mit. Der Mann und die Frau waren verheiratet, aber getrennt lebend. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Der Mann hatte sich gestellt. Er kam am Sonntag, einen Tag nach der Tat, in Untersuchungshaft. Die Frau starb durch Stichverletzungen noch auf dem Parkplatz des Baumarktes, der gegenüber dem Polizeipräsidium liegt.