Düsseldorf Frau (18) zündelt an Polizeiautos: Untersuchungshaft Von dpa | 07.07.2022, 12:38 Uhr

Eine Frau (18), die in Düsseldorf an zwei Streifenwagen und zwei weiteren Autos Feuer gelegt hatte, ist in Untersuchungshaft gekommen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte, hatte das Ordnungsamt zunächst prüfen lassen, ob die Frau in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte. Dafür gab es letztlich keinen Anlass - weshalb die 18-Jährige wegen versuchter und vollendeter Brandstiftung in U-Haft kam. Ein politisches Motiv scheint nicht vorzuliegen.