PingPongParkinson German Open Foto: Malte Krudewig/dpa up-down up-down PingPongParkinson Frank Elstner kämpft mit Tischtennis gegen Parkinson Von dpa | 18.05.2023, 15:38 Uhr

Frank Elstner möchte mit Sport gegen die Symptome seiner Parkinson-Krankheit ankämpfen. „Sport und Parkinson sind fantastische Partner“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bei der Eröffnung des PingPongParkinson-Turniers in Düsseldorf. Der 81-Jährige nimmt neben 199 anderen Teilnehmern an dem deutschlandweit größten Tischtennis-Turnier für Parkinson-Erkrankte teil.