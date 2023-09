Schutz Fraktionen im NRW-Landtag wollen Kinderrechte stärken Von dpa | 20.09.2023, 11:30 Uhr | Update vor 1 Std. Grundschule Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down

CDU, Grüne, SPD und FDP wollen Kinderrechte in Nordrhein-Westfalen besser in Politik und Gesellschaft verankern. So sollten Eltern über Flyer, Informationsmaterial und auch digital an Kitas, Schulen und Familienzentren gezielt mehrsprachig sowie in leichter Sprache über Kinderrechte informiert werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, der am Mittwoch zum Weltkindertag auf der Tagesordnung des Plenums stand. Schon früh sollten auch die Kinder spielerisch an das Thema herangeführt werden.