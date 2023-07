Marcus Optendrenk Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Finanzen Fragen zur Grundsteuer: FDP verlangt Antworten vom Minister Von dpa | 26.07.2023, 15:20 Uhr | Update vor 49 Min.

Die FDP-Opposition wirft Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) vor, bei Fragen nach der Grundsteuerreform Abgeordnetenrechte verfassungswidrig zu verletzen. Der Minister habe mehrere kleine und eine große Anfrage der FDP zu dem Komplex in wesentlichen Teilen nicht beantwortet, kritisierte Vizefraktionschef Ralf Witzel am Mittwoch in Düsseldorf. Jetzt erhalte Optendrenk mit einer weiteren großen Anfrage eine letzte Chance, bevor die Fraktion verfassungsrechtliche Optionen prüfe, um ihre Informationsrechte durchzusetzen.