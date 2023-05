Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Kriminalität Fotos von sexuellem Missbrauch: Durchsuchungen Kreis Herford Von dpa | 26.05.2023, 11:41 Uhr

Im Kampf gegen die Darstellung von sexuellem Missbrauch an Kindern haben Ermittler der Polizei verschiedene Wohnungen im gesamten Kreis Herford durchsucht. Laut Mitteilung von Freitag lagen die Schwerpunkte dabei in den Orten Herford, Bünde und Löhne. Hintergrund der Durchsuchungen am Mittwoch sind 20 Verfahren wegen des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie gegen verschiedene Tatverdächtige. Bei der Aktion wurden zahlreiche Handys, Festplatten und Computer sichergestellt.