Erneuerbare Energien Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Alternativ-Energien Forschungsprojekt zu Windrad-Stabilität Von dpa | 09.05.2023, 16:33 Uhr

Wie lange sich rekultivierte Flächen in ehemaligen Tagebauen setzen müssen, bevor sie Windkraftanlagen tragen können, wird jetzt wissenschaftlich untersucht. Die Projektpartner Ruhr-Universität Bochum, das Unternehmen Jörss-Blunck-Ordemann (JBO) und der Energiekonzern RWE, planen dazu einen Feldversuch, wie RWE am Dienstag in Essen mitteilte.