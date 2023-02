Christliches Kreuz Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Forscher stellen Missbrauchsstudie zum Ruhrbistum vor Von dpa | 14.02.2023, 01:46 Uhr

Viele Bistümer haben in Studien versucht, das Ausmaß von sexualisierter Gewalt und Missbrauch in ihren Pfarreien zu ermitteln. Nun folgt mit dem Ruhrbistum eines der jüngsten in Deutschland. Die Studie fragt nach Hintergründen, um für die Zukunft zu lernen.