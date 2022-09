Prozess gegen Thomas Drach Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Prozess Forensiker: Drach mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ der Täter Von dpa | 15.09.2022, 15:53 Uhr

Im Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach vor dem Kölner Landgericht hat ein Sachverständiger den 62-Jährigen am Donnerstag mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ als Täter identifiziert. Nach Angaben des Bild-, Video- und Digital-Forensikers Georg A. Rauscher habe Drach mit einer Wahrscheinlichkeit von „95 bis 99 Prozent, mit Tendenz zum niedrigeren Wert“ die Raubüberfälle auf Werttransporter vor Ikea-Filialen in Köln und Frankfurt/Main sowie am Flughafen Köln/Bonn verübt.