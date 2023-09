Ermittlungen Forellen aus Hertener Fischzucht gestohlen Von dpa | 08.09.2023, 14:30 Uhr | Update vor 2 Std. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Acht Forellen hat ein Dieb bei einem nächtlichen Einbruch aus einer Hertener Fischzucht entwendet. Der 29-jährige Mann sei in die Forellenzucht eingebrochen und habe dort die Tiere entwendet, welche er anschließend in eine Tasche gelegt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Ladeninhaber sei durch das Sicherheitssystem alarmiert worden und habe sofort die Polizei gerufen. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Dieb in der Nähe der Forellenzucht stellen. Der Mann sei alkoholisiert gewesen. Keines der Tiere habe den Diebstahl am Donnerstag überlebt. Warum der Mann die Forellen stahl, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.