Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Finanzminister Forderung: dauerhafte Flüchtlingshilfe des Bundes Von dpa | 02.06.2023, 13:43 Uhr

Die Finanzministerinnen und -minister der Länder pochen weiter auf eine dauerhafte strukturelle Beteiligung des Bundes an den Kosten der Kommunen für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Die Vereinbarungen von Bund und Ländern vom Mai seien auf dem Weg dahin als „Zwischenschritt“ zu begrüßen, heißt es in einem Beschluss der Finanzministerkonferenz in Münster vom Freitag.