12.06.2023, 15:31 Uhr

Der Autobauer Ford hat ein neues, knapp zwei Milliarden Euro teures Werk für Elektroautos in Köln eröffnet. Mit dem Center werde der „Beginn einer neuen Generation von sauberen Produktionsverfahren und Elektrofahrzeugen in Europa“ markiert, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende William Clay Ford Jr. am Montag in der Domstadt. Nun laufen Arbeiten mit Prototypen, bis zum Jahresende soll die Serienproduktion von Ford-Stromern starten. Die Produktionskapazität liegt künftig bei 250.000 Stromern pro Jahr. Bislang hat Ford in Europa keine Elektroautos hergestellt.