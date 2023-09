Wie das Ministerium mitteilte, wurden zudem zwei neue Fördergebiete ausgewiesen, in denen Tierhalter finanzielle Unterstützung für den Schutz ihrer Tiere erhalten können. Das Gebiet Märkisches Sauerland liegt in der Region um Lüdenscheid. Mit Pufferzone ist es über 2000 Quadratkilometer groß. Das weitere Gebiet Dümmer-Geest-Niederung grenzt bei Minden direkt an die Grenze zu Niedersachsen, wo es drei Wolfsterritorien gibt. Das NRW-Teil bringt es auf mehr als 1100 Quadratkilometer.



Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) sagte zu, in NRW würden die Wolfsverordnung und die Herdenschutz-Förderung rasch weiterentwickelt. Es solle auch Regelungen im Umgang mit problematischen Wölfen geben. Es gebe einzelne Tiere, die sehr geschickt Herdenschutzmaßnahmen überwinden.



In den Fördergebieten erhalten Tierhalter Zuschüsse für Maßnahmen zum Schutz ihrer Herden vor Wolfsangriffen. Bis zu 100 Prozent der Kosten für Zäune oder die Anschaffung von Herdenschutzhunden können gefördert werden. In diesem Jahr sind dafür insgesamt zwei Millionen Euro vorgesehen - so viel wie im Vorjahr.