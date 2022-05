Wählende gehen in ein als Wahllokal genutztes Zelt. Foto: Henning Kaiser/dpa FOTO: Henning Kaiser Katastrophenfolgen Flutfolgen: Landtagswahl in Zelt und bei der Feuerwehr Von dpa | 15.05.2022, 12:44 Uhr

Nach zehn Monaten sind am Tag der Landtagswahl die Folgen der zerstörerischen Flut noch spürbar. Weil das ursprüngliche Wahllokal nicht genutzt werden kann, wurde in Stolberg in einem Zelt abgestimmt. Das Partyzelt mit runden Fenstern war erst einige Tage vor der Wahl auf dem Heinrich-Böll-Platz aufgebaut worden. In der Nähe fließt die Vicht, der Fluss, der im Juli 2021 das zerstörerische Hochwasser in die Stadt bei Aachen brachte.