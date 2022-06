ARCHIV - Ein Auto liegt nach dem Hochwasser unter Trümmern im nordrhein-westfälischen Stolberg. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild FOTO: Marius Becker Hochwasserkatastrophe Flut: SPD will Untersuchungsausschuss nicht fortsetzen Von dpa | 01.06.2022, 12:30 Uhr

Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen steht vor dem Ende. Die SPD im Landtag will den U-Ausschuss nicht verlängern. Eine Fortsetzung sei nicht geplant, sagte der SPD-Abgeordnete André Stinka am Mittwoch auf Anfrage. Die Erkenntnisse aus der vergangenen Legislaturperiode hätten die Versäumnisse der CDU/FDP-Landesregierung bereits „umfassend offengelegt“. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.