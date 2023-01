Scharrenbach sagt nicht im Untersuchungsausschuss aus Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down Flutkatastrophe Flut-Ausschuss: SPD droht Scharrenbach mit Gericht Von dpa | 31.01.2023, 12:51 Uhr

Im Streit um die Vollständigkeit der Akten für den Hochwasser-Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags droht die SPD mit dem Verfassungsgericht. In einem Schreiben an NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach setzte die Oppositionsführerin der CDU-Politikerin am Dienstag ein Ultimatum. Bis zum Freitag soll Scharrenbach sich verbindlich auf einen Tag festlegen, um spätestens am 8. Februar im Ausschuss Rede und Antwort zu stehen. Bis zum 21. Februar müsse sie zudem alle noch fehlenden Dokumente liefern. Andernfalls sei ein Verfahren vor dem Verfassungsgericht unausweichlich.