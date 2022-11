Flugzeug Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Flugzeug nach Bombendrohung in Paderborn gelandet Von dpa | 14.11.2022, 07:31 Uhr

Wegen einer Bombendrohung ist ein Passagierflugzeug mit mehr als 200 Menschen an Bord auf dem Weg von Polen nach London in Paderborn außerplanmäßig gelandet. Die Passagiere und die Besatzung seien in der Nacht zum Montag in das Flughafengebäude gebracht worden, teilte die Polizei mit. „Für sie besteht keine Gefahr.“ Die Polizei sprach von einem größeren Einsatz.