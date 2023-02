Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Flughafenfeuerwehr muss bei Warnstreik 24 Mitarbeiter haben Von dpa | 25.02.2023, 19:28 Uhr

Die Werkfeuerwehr des Flughafens Köln/Bonn muss während des geplanten Warnstreiks mit mindestens 24 Mitarbeitern im Notdienst besetzt sein. Darauf einigten sich der Flughafen Köln/Bonn und die Gewerkschaft Verdi am Samstag vor dem Landesarbeitsgericht in Köln, wie das Gericht am Abend mitteilte. Der Rechtsstreit zwischen dem Flughafen und Verdi wurde damit gütlich beigelegt. Gleichzeitig verpflichtete sich der Flughafen laut Mitteilung des Gerichts, bei der Bezirksregierung Köln einen Notfalldienstplan für etwaige zukünftige Streikmaßnahmen zu beantragen.