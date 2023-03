Flugausfall Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Flugverkehr Flughafen Köln/Bonn „dicht“: Wenige Flüge in Düsseldorf Von dpa | 27.03.2023, 07:39 Uhr

Der bundesweite Verdi-Warnstreik hat am Montagmorgen den Flugverkehr in den beiden größten NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn weitgehend lahmgelegt. „Hier ist alles dicht. Das ist jetzt ein ökologischer Flughafen“, sagte der Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank Michael Munkler zum Flughafen Köln/Bonn. Der Flughafen hatte am Vortag angekündigt, dass mindestens drei Viertel der geplanten 175 Starts und Landungen ausfallen würden. Weitere Flugstreichungen oder Umleitungen seien möglich.