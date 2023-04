Flughafen Düsseldorf Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Bilanz Flughafen Düsseldorf will wieder in der Gewinnzone landen Von dpa | 04.04.2023, 12:30 Uhr

Nach drei Jahren mit roten Zahlen durch die Corona-Pandemie will der Düsseldorfer Flughafen in diesem Jahr wieder Gewinn machen. „Wir erwarten 2023 wieder ein positives Ergebnis“, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer des Airports, Pradeep Pinakatt, am Dienstag bei der Vorstellung der Bilanz 2022.