Luftverkehr Flugausfälle in Köln und Düsseldorf wegen Pilotenstreik Von dpa | 06.10.2022, 07:58 Uhr

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn fallen am Donnerstagmorgen wegen eines Pilotenstreiks zahlreiche Eurowings-Flüge aus. Düsseldorf verzeichnete am Morgen neun annullierte Flüge, unter anderem nach Zürich, Athen, London und München. In Köln/Bonn wurden acht gestrichene Flüge aufgelistet, etwa nach Berlin, Wien, Palma de Mallorca und Hamburg. An beiden Flughäfen starteten aber auch Flüge das Unternehmens. Passagiere hatten sich wohl informiert. Die Situation am Flughafen sei sehr ruhig, sagte eine Sprecherin in Düsseldorf.