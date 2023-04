Josefine Paul Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung Flüchtlingsunterbringung: NRW plant Entlastung der Kommunen Von dpa | 06.04.2023, 13:02 Uhr

Die nordrhein-westfälische Landesregierung plant Veränderungen beim Anrechnungsschlüssel für die Flüchtlingsunterbringung zugunsten der Kommunen. „Die Geflüchteten, die in Landesunterkünften untergebracht sind, werden eins zu eins - also zu 100 Prozent - auf die Aufnahmeverpflichtung der Kommunen angerechnet“, sagte Landesflüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf (Donnerstag/online). „Wir hoffen, dadurch einen gewissen Anreiz bieten zu können, dass Kommunen gemeinsam mit uns weitere Landesaufnahmeeinrichtungen entwickeln.“