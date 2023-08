Landtag Flüchtlingsunterbringung: Land rechnet mit 580 Millionen Von dpa | 10.08.2023, 11:08 Uhr | Update vor 33 Min. Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down

Die nordrhein-westfälische Landesregierung kalkuliert in diesem Jahr mit mehr als 580 Millionen Euro an Kosten in den Unterbringungseinrichtungen des Landes für Asylsuchende. Das geht aus einer am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort des Flüchtlingsministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor.