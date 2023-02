Josefine Paul Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Koordinierungsstab Flucht und Integration für schnelle Entscheidungen Von dpa | 22.02.2023, 11:26 Uhr

Ein neuer ressortübergreifender Krisenstab Flucht und Integration soll die Unterbringung, Betreuung und Integration von Schutzsuchenden in Nordrhein-Westfalen beschleunigen. Sein Kabinett habe beschlossen, einen solchen Stab einzurichten, weil die großen Herausforderungen nur in enger Abstimmung aller beteiligten Regierungsressorts und der Kommunen zu bewältigen seien, erklärte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.