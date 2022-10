Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Flucht mit gestohlenem Auto endet mit Unfall auf A57 Von dpa | 06.10.2022, 13:30 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat sich auf der A57 einer Verkehrskontrolle entzogen und sich eine Verfolgungsfahrt mit der Autobahnpolizei geliefert. Die Flucht des Mannes endete mit einem Unfall an der Ausfahrt der Anschlussstelle Sonsbeck am Mittwochabend, wie die Düsseldorfer Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort habe der Fahrer bei einem waghalsigen Manöver die Kontrolle über das offensichtlich gestohlene Fahrzeug verloren und sei mit einem Baum kollidiert. Danach sei dem Fahrer die Flucht zu Fuß gelungen - er verschwand in einem angrenzenden Waldstück. Die Fahndung, auch mit einem Polizeihubschrauber, blieb erfolglos.