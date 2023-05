Fliegerbombe Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriegsfolgen Fliegerbombe in Gelsenkirchen: 7200 Anwohner betroffen Von dpa | 10.05.2023, 20:21 Uhr

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg werden an diesem Donnerstag in Gelsenkirchen rund 7200 Anwohner ihre Wohnungen räumen müssen. Der zehn Zentner schwere Blindgänger sei bei Bauarbeiten freigelegt worden, teilte die Stadt am Mittwoch mit.