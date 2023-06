Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriegsfolgen Fliegerbombe in Essener Innenstadt: Erhebliche Behinderungen Von dpa | 26.06.2023, 15:50 Uhr

Bei Bauarbeiten ist in der Essener Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofes am Montagnachmittag eine britsche Fliegerbombe entdeckt worden. Sie sollte noch am selben Tag entschärft werden. Dabei müsse der Zünder gesprengt werden. Dazu würden 14 Tonnen Sand benötigt, teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit.