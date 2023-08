Notfälle Fliegerbombe in Düsseldorf entschärft Von dpa | 08.08.2023, 05:35 Uhr | Update vor 35 Min. Fliegerbombe in Düsseldorf gefunden Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down

Die bei Bauarbeiten in Düsseldorf gefundene amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft. Die Anwohnerinnen und Anwohner konnten nach der Entschärfung in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, wie die Stadt Düsseldorf am Dienstagmorgen unter anderem bei Twitter mitteilte. Rund 13.000 Menschen waren von der Evakuierung im Radius von 500 Metern betroffen.