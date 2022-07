ARCHIV - Rinderbeinscheiben liegen in einem Supermarkt hinter Preisschildern in der Auslage der Fleisch-Theke. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Preissenkung Fleischpreise geraten ins Rutschen Von dpa | 04.07.2022, 11:31 Uhr

Die Fleischpreise in Deutschland geraten ins Rutschen. Der Discounter Aldi verbilligte am Montag zahlreiche Frischfleischprodukte. Der Händler gebe damit sinkende Einkaufspreise an die Kundinnen und Kunden weiter, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd in Essen.