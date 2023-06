E-Auto Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Online-Lieferdienst Flaschenpost schafft 1000 Elektrofahrzeuge an Von dpa | 12.06.2023, 10:06 Uhr

Der Online-Lieferdienst Flaschenpost schafft 1000 Elektrofahrzeuge an. Bis Ende 2023 soll rund die Hälfte aller Liefertouren elektrisch erfolgen, wie das Münsteraner Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür soll an allen 33 Lagerstandorten außerdem eine eigene Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. Flaschenpost ist allerdings nicht der erste Lieferdienst, der auf Elektrofahrzeuge setzt. Konkurrent Picnic etwa verwendet seit der Gründung bei der Zustellung der Ware ausschließlich Elektro-Fahrzeuge.