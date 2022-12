Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Flammen schlagen aus Fenster: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand Von dpa | 20.12.2022, 09:19 Uhr

In der Nacht zu Dienstag hat die Feuerwehr in Bottrop einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. Beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte schon Flammen aus einem Fenster im ersten Stock schlagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Menschen hätten sich ins Freie retten können. Sie waren durch Rauchmelder gewarnt worden. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarwohnungen wurde von der Feuerwehr verhindert. Weil die Bewohner der Brandwohnung möglicherweise Rauchgase eingeatmet hatten, wurden sie in Krankenhäuser gebracht. Die Wohnung könne bis auf weiteres nicht genutzt werden, erklärte die Feuerwehr. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden.