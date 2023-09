Wesel Flammen: Geschäft brennt inmitten Moerser Kirmes Von dpa | 06.09.2023, 05:41 Uhr | Update vor 21 Min. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mitten auf dem Gelände einer Kirmes im Kreis Wesel ist während des Abschlussfeuerwerks ein Geschäft in Brand geraten. Mehrere Tausend Besucher des Fests in Moers erschwerten den Einsatzkräften die Anfahrt und Rettungsarbeit, wie die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Demnach hatten sich am Dienstagabend vor dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus größere Menschengruppen versammelt. Die Polizei räumte den Bereich, die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Drei Menschen wurden den Angaben nach aus dem verrauchten Dachgeschoss geholt, verletzt wurde niemand. Die Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt.