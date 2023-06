Wasserstoff Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Firmen: Ruhrgebiet soll Modellregion für Wasserstoff werden Von dpa | 14.06.2023, 10:11 Uhr

Unternehmen der Energiewirtschaft, der Stahlindustrie und der Wohnungswirtschaft wollen das Ruhrgebiet zu einer nationalen Modellregion für Wasserstoff machen. Durch die in der Region gemachten Erfahrungen etwa in den Sektoren Industrie und Verkehr solle der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in ganz Deutschland an Tempo gewinnen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier unter dem Slogan „Wenn, dann hier“. Unterzeichnet wurde es unter anderem von RWE, BP Europa, Open Grid Europe, Thyssengas, Vonovia und Thyssenkrupp.