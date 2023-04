Donatella Fioretti Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/A up-down up-down Hochschulen Fioretti neue Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf Von dpa | 24.04.2023, 16:46 Uhr

Die Architektin Donatella Fioretti ist zur neuen Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf gewählt worden. Fioretti trat am Montag in einer Wiederholungswahl als einzige Kandidatin an. Sie erhielt vom Senat der Akademie zehn Ja-Stimmen. Zwei Stimmberechtigte stimmten gegen sie, zwei enthielten sich, wie nach der Wahl bekannt gegeben wurde.