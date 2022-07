Deutschlands Gasimporteur Uniper steht vor einer milliardenschweren Rettung durch den Bund. Foto: Nicolas Armer/dpa FOTO: Nicolas Armer up-down up-down Gas Finnland gegen weitere finanzielle Hilfe für Uniper Von dpa | 11.07.2022, 11:22 Uhr

Anders als die Bundesregierung macht die finnische Regierung keine Hoffnung darauf, dass sich Unipers Mehrheitsaktionär Fortum an den Rettungsmaßnahmen für den strauchelnden deutschen Energiekonzern weiter beteiligt. Als Fortums Mehrheitseigner sehe die finnische Regierung es für den Konzern nicht als möglich an, mehr in Uniper zu investieren, sagte Europaministerin Tytti Tuppurainen, die auch die finnischen Staatsbeteiligungen beaufsichtigt, der finnischen Nachrichtenagentur STT. Fortum habe sein Engagement bereits gezeigt.