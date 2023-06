Dreharbeiten Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Jubiläum „Filmschauplätze NRW“ machen an 20 Orten Station Von dpa | 01.06.2023, 10:27 Uhr

Das Open-Air-Kinofestival „Filmschauplätze NRW“ feiert sein 25. Jubiläum im Sommer mit einem abwechslungsreichen Programm an 20 ungewöhnlichen Orten in ganz Nordrhein-Westfalen. Vom 24. Juni bis zum 6. August macht die aufblasbare Kinoleinwand Station an Burgen, Windmühlen, Schlössern, Freibädern, Häfen, Marktplätzen und auch auf einem Flugplatz, wie die Film- und Medienstiftung NRW am Donnerstag mitteilte.