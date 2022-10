Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Gelsenkirchen-Erle Feuerwerkskörper bei Tuner-Treffen gezündet: Polizeieinsatz Von dpa | 29.10.2022, 13:03 Uhr

Bei einem Treffen der Tuner-Szene haben Unbekannte auf einem Supermarktplatz in Gelsenkirchen Feuerwerkskörper gezündet. Anwohner beschwerten sich bei der Polizei, die das Treffen im Stadtteil Erle am Freitagabend beendete, wie ein Sprecher am Samstag sagte. In der Spitze waren bis zu etwa 250 Fahrzeuge auf Parkplatz. Die Polizei erschien mit etwa 25 Beamten, darunter auch Einsatzkräften aus Bochum. Per Lautsprecher forderten die Polizisten die Teilnehmer des Treffens auf, den Parkplatz zu verlassen - dem kamen die Autofahrer nach.