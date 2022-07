ARCHIV - Feuerwehr und Rettungsdienste arbeiten in den Trümmern. Foto: Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa FOTO: Markus Klümper up-down up-down Hauseinsturz Feuerwehrsprecher: Keine Menschen mehr unter den Trümmern Von dpa | 09.07.2022, 11:45 Uhr

Nach dem Hauseinsturz im sauerländischen Hemer werden laut Feuerwehr keine weiteren Menschen mehr unter den Trümmern vermutet. „Nach dem jetzigen Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass keine Personen mehr unter den Trümmer liegen“, sagte Feuerwehrsprecher Andreas Schulte am Samstag. Am Samstagmorgen gegen 9.00 Uhr hätten die Einsatzkräfte eine Frau nur noch leblos aus dem völlig zerstörten Wohnhaus bergen können. Zuvor waren gegen 3.00 Uhr und 3.45 Uhr ein schwer verletzter Mann und eine schwer verletzte Frau gerettet worden. Beide hätten sich in Lebensgefahr befunden und seien ins Krankenhaus gekommen, so Schulte.