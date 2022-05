HANDOUT - Feuerwehrleute beim Einsatz an einem brennenden Haus. Foto: ---/Feuerwehr Witten/dpa FOTO: --- Ennepe-Ruhr-Kreis Feuerwehrmann nach Rettungseinsatz mit Rauchgasvergiftung Von dpa | 14.05.2022, 14:03 Uhr

Ein Feuerwehrmann ist nach der Rettung mehrerer Personen aus einem brennenden Haus in Witten mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Ersthelfer habe laut einer Feuerwehrmitteilung zusammen mit seinen Kameraden drei vom Rauch eingeschlossene Bewohner aus einem Fachwerkhaus geholt, in dem der Dachstuhl brannte. Die drei Menschen sowie 17 weitere Bewohner blieben unverletzt. Der gesamte Feuerwehr-Einsatz dauerte am Samstag rund sieben Stunden.