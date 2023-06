Rettungsstelle Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Friedrichstadt Feuerwehrmann bei Löscheinsatz in Düsseldorf verletzt Von dpa | 17.06.2023, 09:44 Uhr

Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in Düsseldorf-Friedrichstadt verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Freitagabend ein Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.