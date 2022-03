Feuerwehr FOTO: Monika Skolimowska Märkischer Kreis Feuerwehrleute entdecken Toten in verqualmter Wohnung Von dpa | 14.03.2022, 18:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Brandeinsatz in Altena haben Feuerwehrleute in einer verqualmten Wohnung eine Leiche entdeckt. Es handele sich um den 45 Jahre alten Bewohner, teilte die Polizei am Montag mit.