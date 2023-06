Nach Brand in St. Augustin mit zwei toten Feuerwehrleuten Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Feuerwehrler sterben im Einsatz: Ermittlungen dauern an Von dpa | 20.06.2023, 13:31 Uhr

Nach dem Tod zweier Feuerwehrleute bei einem Einsatz in Sankt Augustin rechnen die Ermittler in den kommenden Tagen noch nicht mit Antworten auf die Frage nach der Ursache des Brandes. Laut dem Brandermittler, der den Unglücksort am Montag inspizierte, könne es noch etwa eine Woche dauern, bis es Ergebnisse gebe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.