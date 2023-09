Essen Feuerwehr rettete Frau aus brennender Dachgeschosswohnung Von dpa | 30.09.2023, 12:32 Uhr | Update vor 16 Min. Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Feuerwehr hat in Essen eine Frau aus einer brennenden Dachgeschosswohnung gerettet. Bei dem Einsatz am Samstagmorgen verschafften sich zwei Trupps mit Atemschutzausrüstung Zugang zu der Wohnung und konnten die 45-Jährige aus der bedrohlichen Lage befreien, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand in der Wohnung konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.